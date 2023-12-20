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Десять дней в коме: упавший с девятого этажа ребенок пришел в себя в Уральске

Десять дней в коме: упавший с девятого этажа ребенок пришел в себя в Уральске Фото: Zakon.kz
Одиннадцатилетний мальчик более десяти дней провел в коме после падения с балкона девятого этажа в одном из районов Уральска. Дело расследуют по статье "доведения до самоубийства", сообщает Zakon.kz.

19 декабря стало известно, что 11-летний мальчик после длительной комы пришел в себя в детской больнице Уральска. После реанимации его перевели в отделение травматологии, передает Мой город.

Ребенок все еще находится в средне-тяжелом состоянии, говорят врачи. В стационаре он получает все необходимое лечение. Тем временем, в полиции ведут расследование по части 3 статьи 105 УК РК "Доведение до самоубийства несовершеннолетнего".

С балкона девятого этажа мальчик упал 9 декабря. После падения он приземлился на припаркованную рядом машину. В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали, он находился в коме и не мог дышать самостоятельно.

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