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Законодательство РК

В Алматы задержан подозреваемый в нападении на полицейских

В Алматы задержан подозреваемый в нападении на полицейских Фото: polisia.kz
Парни напали на полицейских, отказываясь реагировать на требования правоохранителей. Одному из стражей порядка они разбили губу и нос. Инцидент произошел в Алматы 19 декабря. Спустя сутки после происшествия одного из нападавших задержали, сообщает Zakon.kz.

В Алматы правоохранители задержали подозреваемого в нападении на сотрудника полиции. По словам стражей правопорядка перед тем, как идти в атаку, мужчина вместе с друзьями нелестно высказывались в адрес силовиков.

Как рассказали в пресс-службе ДП, 19 декабря в ходе патрулирования в Алматы сотрудники дорожной службы остановили автомобиль для проверки. Молодые люди решили оказать сопротивление и напали на полицейских. В действиях одного из фигурантов дела усматривают нарушение 380 статьи УК РК  — "Применение насилия в отношении представителя власти".

"В отношении всех участников инцидента зарегистрировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 379 УК РК "Неповиновение представителю власти", а также собраны административные материалы по статье 667 КоАП РК "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции", – сообщили в полиции Алматы.

Мужчина, ударивший полицейского, взят под стражу.

Ранее сообщалось, что инцидент попал на видео. На записи запечатлен факт задержания мужчин, которые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялись законным требованиям сотрудников полиции.

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