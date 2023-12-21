Волка, напавшего на людей, убили в Карагандинской области

В Карагандинской области нашли волка, который напал на людей сегодня, 21 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в областном департаменте полиции.

"В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции обнаружено и ликвидировано дикое животное, которое нанесло телесные повреждения в виде укусов жителям Каркаралинска". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Ранее сообщалось, что ранним утром 21 декабря на окраине Каркаралинска волк напал на людей. По данным Управления здравоохранения Карагандинской области, в Центральную районную больницу с укусами животного обратились две женщины. Подробности по ссылке.