Общество

Учителя устали от унижений со стороны директора школы в Жанаозене

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 07:53 Фото: freepik
На регулярное унижение новым директором пожаловались около 100 учителей школы №17 города Жанаозена, сообщает Zakon.kz.

По их словам, с приходом нового руководителя работать стало невозможно. За семь месяцев работы директора коллектив накопил целый багаж претензий, передает "КТК". Учителя утверждают, что в их школе теперь могут:

  • запросто уволить без оснований;
  • принять в уже укомплектованный штат и без конкурса знакомых;
  • грубить сотрудникам;
  • набирать себе часы, но не проводить уроки.
"Директор школы без предупреждения вошла на мой урок, нарушила учебный процесс, повышала голос и мешала проведению занятия. Она кричала на меня при учениках. Я сделала ей замечание и сказала, что нельзя так вести себя перед детьми, попросила освободить класс и выйти. После этого она, разозлившись, унизила меня перед учениками", – поделилась учитель Жанар Кожагалиева.

Учителя уверяют: о педагогической культуре руководство напрочь забыло, а преподаватели вынуждены регулярно терпеть унижения. Их, например, не устроило требование директора сдать мобильные телефоны.

Поговорить с руководителем школы журналистам телеканала не удалось. Оказалось, что пришедшая на работу утром директор после обеда оформила больничный.

Тем временем в конфликт пришлось вмешаться работникам отдела образования. Там рассказали: уже проводили проверку по жалобам педагогов, но серьезных нарушений не нашли.

"Если недопонимание между сторонами продолжится, мы проведем дополнительные проверки. Но директор тоже педагог и гражданин, ее права должны защищаться. В рамках Трудового кодекса уже были применены дисциплинарные меры. Их уровень соответствует степени нарушения", – прокомментировала итоги проверки заведующая сектором отдела образования города Жанаозена Сандугаш Сарбекова.

Со слов учителей, ситуация после проверки практически не изменилась. И если она не изменится и далее, то жаловаться на директора они намерены профильному министру. Чиновники призывают не горячиться и обещают в скором времени покончить с конфликтом.

В одной из городских гимназий Тараза десятиклассник потерял глаз после потасовки в раздевалке.

