Происшествия

В Алматы мужчину сбили во дворе дома: очевидцы утверждают, что намеренно

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 11:24 Фото: Zakon.kz
В Алматы машина сбила мужчину. Очевидцы утверждают, что это было сделано намеренно, но расследование затягивается, сообщает Zakon.kz.

Видео наезда появилось в соцсетях. На кадрах мужчина ходит недалеко от припаркованных машин и жестикулирует в сторону легковушки, водитель которой сдает назад. А затем он тронулся и свернул прямо на уходящего мужчину, сбив его. Судя по кадрам, водитель не уехал, по крайней мере сразу. На видео после наезда слышна нецензурная брань. Пострадавшего увезли в больницу.

В описании указано, что это произошло 10 октября 2025 года в Жетысуском районе.

"Во дворе нашего дома сосед умышленно сбил другого соседа на автомобиле. На месте происшествия были очевидцы, которые видели, что наезд был совершен преднамеренно, а не случайно. Прошло уже три дня, но полиция до сих пор не вызвала мать потерпевшего и свидетелей для дачи показаний, одним словом, бездействует. Мы, жители двора, обеспокоены тем, что расследование затягивается, и хотим, чтобы этот случай не остался без внимания. Пострадавший – единственный кормилец семьи, а дома его ждут мама и бабушка, обе пенсионерки. Просим ответственные органы провести объективное расследование и принять меры по данному факту", – указано в описании.

Ночью 13 октября в Алматы водитель, ранее лишенный прав, попал в дорожно-транспортное происшествие.

