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Наезд автобуса на пешеходов в Алматы: появилось видео нападения на водителя

Наезд автобуса на пешеходов в Алматы: появилось видео нападения на водителя Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространяют видео, на котором видно, как подозреваемый ударил женщину-водителя автобуса, в результате чего она потеряла сознание. Погибли три человека. Трагедия произошла вечером 22 декабря, сообщает Zakon.kz.

На публикуемых кадрах видно, как между пассажиром и водителем автобуса возникает словесная перепалка. Внезапно мужчина стал наносить женщине удары кулаками, после чего она потеряла сознание. 

За водителя пытался заступиться другой пассажир, именно в это время, женщина потеряла управление над общественным транспортом. На кадрах запечатлен момент ДТП. На видео также видно, что нападавший пытался покинуть место происшествия. Уйти не дали пассажиры автобуса.  


22 декабря 2023 года в Алматы произошло жуткое ДТП: автобус въехал в группу людей, которые стояли на остановке. Погибли трое человек. 

Среди пострадавших в результате наезда автобуса на людей, которые стояли на остановке, есть 15-летний подросток. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Алматы.

Позже полиция опубликовала видео с камер наблюдения, на котором запечатлен наезд автобуса на толпу людей.

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