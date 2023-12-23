Из Камеруна в Астану экстрадировали подозреваемого в уклонении от налогов
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Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола Казахстана МВД при содействии МИД РК и Почетного консула Республики Казахстан в Камеруне из названной африканской страны экстрадирован гражданин Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Мужчина подозревается в том, что в 2017-2019 годах путем использования фиктивных счет-фактур уклонился от уплаты налогов на сумму более 720 млн тенге.
После совершения преступления подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.
"В июне т.г. он был задержан на территории Республики Камерун, в связи с чем Генеральной прокуратурой направлен запрос о его выдаче, который камерунской стороной удовлетворен, несмотря на отсутствие договора о выдаче между Казахстаном и Камеруном". Пресс-служба Генпрокуратуры РК
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор г.Астана.
За совершение подобных преступлений виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
Ранее сообщалось, что из Болгарии экстрадировали казахстанца, подозреваемого в терроризме.
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