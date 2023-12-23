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Законодательство РК

Из Камеруна в Астану экстрадировали подозреваемого в уклонении от налогов

экстрадиция Фото: скриншот видео
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола Казахстана МВД при содействии МИД РК и Почетного консула Республики Казахстан в Камеруне из названной африканской страны экстрадирован гражданин Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Мужчина подозревается в том, что в 2017-2019 годах путем использования фиктивных счет-фактур уклонился от уплаты налогов на сумму более 720 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

"В июне т.г. он был задержан на территории Республики Камерун, в связи с чем Генеральной прокуратурой направлен запрос о его выдаче, который камерунской стороной удовлетворен, несмотря на отсутствие договора о выдаче между Казахстаном и Камеруном". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор г.Астана.

За совершение подобных преступлений виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что из Болгарии экстрадировали казахстанца, подозреваемого в терроризме.

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