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В полиции расследуют внезапную смерть многодетной акмолинки: она ждала седьмого ребенка

беременность, беременная женщина, , фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 12:02 Фото: pixabay
34-летняя женщина, беременная седьмым ребенком, скончалась в поселке Бестобе Акмолинской области. Она находилась дома в окружении семьи, сообщает Zakon.kz.

По информации Nayzakokshe, трагедия случилась вечером, 18 октября 2024 года. Женщина сказала родным, что устала, и пошла отдыхать. Когда родственники вызвали скорую, сельчанка уже умерла. Она находилась на 34-й неделе беременности и состояла на учете в поликлинике.

В областном управлении здравоохранения факт смерти подтвердили:

"Смерть случилась до приезда скорой помощи. Предварительная причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность. Проводятся экспертизы".

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области сообщили, что по факту смерти жительницы поселка Бестобе начато досудебное расследование. В его рамках проводятся необходимые экспертизы и следственные мероприятия.

Ранее 15-летняя беременная казахстанка из Атырау заявила, что ее выдали замуж за насильника.

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