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Общество

Казахстанец обворовывал квартиры ночью, пока хозяева спали

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 15:29 Фото: pexels
В Актобе сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в двух квартирных кражах. Он совершал преступления, когда хозяева были дома, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 28 августа 2026 года в Департаменте полиции (ДП) Актюбинской области, по предварительной информации, одна из краж произошла в жилом массиве Акжар-2.

"Воспользовавшись тем, что хозяева дома находились на втором этаже и спали, мужчина проник в дом. Он похитил денежные средства и золотые украшения. Общий ущерб составил около 2 млн тенге", – рассказали в ДП Актюбинской области.

Во время расследования полицейские установили причастность задержанного еще к одной квартирной краже, совершенной на территории того же жилого массива.

"В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также проверяется возможная причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям", – добавили правоохранители.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В полиции напомнили о соблюдении важных мер безопасности.

Надежно закрывать двери и окна, не оставлять ценные вещи и денежные средства в легкодоступных местах, а при длительном отсутствии по возможности обеспечить присмотр за жилищем.

А в Туркестанской области задержали двух мужчин, которых подозревают в шокирующем нападении на женщину и ограблении ее дома. Между тем в Казахстане провели анализ и выяснили, что больше всего краж за первую половину 2026 года зарегистрировано в Алматы. На втором месте криминальной статистики оказалась Астана.

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Камила Салкымбаева
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