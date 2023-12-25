Отлетевший прицеп грузовика "раздавил" легковушку в Алматы
Фото: pixabay
В Алматы 25 декабря 2023 года на проспекте Рыскулова произошло нестандартное дорожно-транспортное происшествие. В городской полиции Zakon.kz рассказали, к счастью, никто не пострадал.
Видео с места происшествия очевидцы разместили в соцсетях.
В пресс-службе полиции Алматы рассказали Zakon.kz подробности инцидента.
"ДТП произошло утром 25 декабря 2023 года на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Тлендиева. Отлетевший от фуры прицеп столкнулся с двумя автомобилями. Жертв и пострадавших нет. Сотрудники полиции Алатауского района расследуют данный факт". Пресс-служба ДП Алматы
24 декабря 2023 года в Алматы на Северном кольце напротив торгового дома "Адем" произошло массовое ДТП. Госпитализация потребовалась семерым.
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