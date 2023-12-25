Отлетевший прицеп грузовика "раздавил" легковушку в Алматы

Фото: pixabay

В Алматы 25 декабря 2023 года на проспекте Рыскулова произошло нестандартное дорожно-транспортное происшествие. В городской полиции Zakon.kz рассказали, к счастью, никто не пострадал.

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