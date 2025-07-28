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Происшествия

"Ушел" под прицеп и вылетел на тротуар: в Алматы произошло зрелищное ДТП

ДТП, Алматы, прицеп, Жангельдина, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 13:38 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 28 июля 2025 года, в Алматы по Жангельдина между улицами Мусоргского и Абаканской произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). К счастью, никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в правом крайнем ряду по Жангельдина перед СТО припарковался Toyota Land Cruiser с прицепом.

Фото: Zakon.kz

В это же время в южном направлении двигался водитель Suzuki. В какой-то момент мужчина отвлекся от дороги и влетел под прицеп внедорожника. От мощного столкновения Suzuki отлетел на тротуар, прихватив с собой прицеп.

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности там никого не оказалось.

Фото: Zakon.kz

Также не пострадал водитель, несмотря на все повреждения его авто.

Фото: Zakon.kz

Теперь на месте работают сотрудники дорожной полиции. Они занимаются оформлением ДТП.

Утром 27 июля на 299-м километре трассы Алматы – Екатеринбург водитель Тoyota Land Cruiser 200, следуя со стороны Карагандинской области в направлении Алматы, не справилась с рулевым управлением и совершила самоопрокидывание транспортного средства. В результате ДТП два человека скончались, двоих госпитализировали. В социальных сетях сообщалось, что в авто находились жена Шавката Рахмонова с сыном и ее подруги.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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