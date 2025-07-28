"Ушел" под прицеп и вылетел на тротуар: в Алматы произошло зрелищное ДТП
Известно, что в правом крайнем ряду по Жангельдина перед СТО припарковался Toyota Land Cruiser с прицепом.
Фото: Zakon.kz
В это же время в южном направлении двигался водитель Suzuki. В какой-то момент мужчина отвлекся от дороги и влетел под прицеп внедорожника. От мощного столкновения Suzuki отлетел на тротуар, прихватив с собой прицеп.
Фото: Zakon.kz
По счастливой случайности там никого не оказалось.
Фото: Zakon.kz
Также не пострадал водитель, несмотря на все повреждения его авто.
Фото: Zakon.kz
Теперь на месте работают сотрудники дорожной полиции. Они занимаются оформлением ДТП.
Утром 27 июля на 299-м километре трассы Алматы – Екатеринбург водитель Тoyota Land Cruiser 200, следуя со стороны Карагандинской области в направлении Алматы, не справилась с рулевым управлением и совершила самоопрокидывание транспортного средства. В результате ДТП два человека скончались, двоих госпитализировали. В социальных сетях сообщалось, что в авто находились жена Шавката Рахмонова с сыном и ее подруги.