"Ушел" под прицеп и вылетел на тротуар: в Алматы произошло зрелищное ДТП

Сегодня, 28 июля 2025 года, в Алматы по Жангельдина между улицами Мусоргского и Абаканской произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). К счастью, никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в правом крайнем ряду по Жангельдина перед СТО припарковался Toyota Land Cruiser с прицепом.

Фото: Zakon.kz

В это же время в южном направлении двигался водитель Suzuki. В какой-то момент мужчина отвлекся от дороги и влетел под прицеп внедорожника. От мощного столкновения Suzuki отлетел на тротуар, прихватив с собой прицеп.

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности там никого не оказалось.

Фото: Zakon.kz

Также не пострадал водитель, несмотря на все повреждения его авто.

Фото: Zakon.kz

Теперь на месте работают сотрудники дорожной полиции. Они занимаются оформлением ДТП.

Утром 27 июля на 299-м километре трассы Алматы – Екатеринбург водитель Тoyota Land Cruiser 200, следуя со стороны Карагандинской области в направлении Алматы, не справилась с рулевым управлением и совершила самоопрокидывание транспортного средства. В результате ДТП два человека скончались, двоих госпитализировали. В социальных сетях сообщалось, что в авто находились жена Шавката Рахмонова с сыном и ее подруги.