Падение самолета расследуют в Павлодаре

Несчастный случай произошел летом 2022 года во время авиаобработки полей Иртышского района, сообщает Zakon.kz.

Серьезно пострадал пилот воздушного судна, пишет издание Pavlodarnews.kz.

Воздушное судно СП-30К стало падать во время обработки посевов от гнуса сразу после взлета. У двухместного самолета упала тяга двигателя. Пилоту удалось посадить его на вспаханное поле недалеко от Агашорына.

Летчик получил множественные тяжелые травмы, переломы, его госпитализировали в областную больницу, отмечается в информации.

Столичная авиационная комиссия провела экспертизу и направила запрос производителю воздушного судна для выяснения причин неполадки двигателя.

"Несчастный случай произошел в прошлом году, экспертиза пришла недавно, и мы возобновили расследование", – пояснил руководитель управления труда области Аскар Капанов.

Он считает, что если расследование несчастного случая не требует экспертизы, то с момента издания приказа процесс занимает 10 рабочих дней. Однако большая часть расследований требует экспертиз, порой нескольких, и следствие может растянуться.

23 декабря 2023 года один из пассажиров рейса "Шымкент-Алматы" после посадки лайнера открыл аварийную дверь самолета. В отношении нарушителя составлено сразу три административных материала и наложен штраф.