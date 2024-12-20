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Происшествия

Малыш напоролся глазом на нож при падении со стула в Петропавловске

Ребенок в больнице, дети в больнице, пострадавший ребенок, пострадавшие дети, ребенок, дети, детская больница , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 10:42 Фото: freepik
В Петропавловске 19 декабря произошел жуткий несчастный случай: 3-летний ребенок упал глазом на нож, сообщает Zakon.kz.

В Многопрофильную детскую областную больницу в 14:05 на скорой помощи привезли мальчика, 10.10.2021 года рождения, в крайне тяжелом, агональном состоянии с раной в области левой глазницы, пишет местное издание 7152.kz.

Как рассказала его мама, при падении со стула на кухне ее сын наткнулся глазом на нож. Когда она вытащила нож из глаза, ребенок начал терять сознание.

В больнице ребенка незамедлительно положили в отделение реанимации.

"Сразу были начаты реанимационные мероприятия, которые прошли успешно, сердечно-легочная деятельность восстановлена, гемодинамика на инотропной поддержке контролируется. Незамедлительно созван консилиум всех необходимых врачей, в том числе нейрохирурга и офтальмолога", – рассказали медики.

У малыша открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, ножевое ранение глаза. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Ранее в Актобе помощь спасателей потребовалась 15-летнему подростку, который застрял в велотренажере.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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