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Пожарный погиб во время тушения двухэтажного частного дома в Алматы

погиб пожарный Фото: пресс-служба МЧС РК
При исполнении служебного долга, в ходе тушения пожара, охватившего кровлю двухэтажного частного дома, погиб командир отделения СПЧ-19 старший сержант гражданской защиты Уәли Әділет Аянұлы, сообщает Zakon.kz.

25 декабря в 16:56 пожарные расчеты специализированной пожарной части №19 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г. Алматы выехали на тушение пожара в Карасайском районе с. Кокозек.

"Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работает оперативно-следственная группа. МЧС выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Әділет Аянұлы. Вечная память о нем, как о грамотном специалисте, профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что три человека погибли при пожаре в Астане.

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