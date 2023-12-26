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В Талгаре пьяный мужчина угнал автобус и устроил ДТП

В Талгаре пьяный мужчина угнал автобус и устроил ДТП Фото: Zakon.kz
В Талгаре на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева пьяный мужчина угнал маршрутный автобус, протаранил остановку и врезался в припаркованное авто, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации автора сообщения в соцсетях, инцидент произошел в тот момент, когда водитель отлучился в уборную.

Также сказано, что мужчина работает водителем общественного транспорта: в тот день у него был выходной.

В пресс-службе полиции Алматинской области прокомментировали происшествие.

"25 декабря 2023 года в УП Талгарского района поступило сообщение о том, что на автобусной остановке одной из улиц Талгара, неизвестным лицом был угнан маршрутный автобус. Данный факт зарегистрирован в районной полиции по ст. 200 ч.1 УК РК".Пресс-служба ДП Алматинской области

Полицейские Талгарского района по плану "Перехват" задержали 40-летнего подозреваемого.

"В настоящее время проводятся следственные мероприятия для обеспечения полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств инцидента".Пресс-служба ДП Алматинской области

15 декабря 2023 года сообщалось, что в Глубоковском районе ВКО местный житель угнал автомобиль и отправился на нем в административный центр региона. По дороге сельчанин совершил аварию.

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Анастасия Московчук
Алматинская область Талгар
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