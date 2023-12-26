В Алматы ограждение с крыши дома упало на мужчину
Фото: pixabay
В Алматы мужчина пострадал после падения ограждения с крыши жилого дома, сообщает Zakon.kz.
Мужчина шел по ул.Желтоксан, как неожиданно на него обрушилось ограждение с крыши дома в виде железной изгороди. В результате он получил ушиб и перелом ноги.
В Управлении полиции Алмалинского района сообщили, что происшествие зарегистрировано 23 декабря 2023 года.
"В отношении председателя КСК собран материал административного производства по ст. 505 КоАП", - сообщили в пресс-службе ДП города.
Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил благоустройства, а также разрушение объектов инфраструктуры.
Вместе с тем в полиции сообщили, что пострадавший мужчина намерен обратиться с иском в суд на председателя КСК.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript