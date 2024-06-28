Пожарные показали, как тушат частный жилой дом в Кентау
Фото: скриншот видео
28 июня в Кентау загорелся частный жилой дом. На место выехали пожарные ДЧС Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.
По предварительной оценке, сгорело 90 кв. м.
Пресс-служба МЧС опубликовала видео процесса тушения пожара.
"Силами спасателей горение ликвидировано полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается. В кадре: Оксикулов Ерболат Начальник караула ПЧ-12 города Кентау. МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что при пожарах в трех городах Казахстана эвакуировали людей.
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