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Пожарные показали, как тушат частный жилой дом в Кентау

пожар в частном жилом доме в Кентау, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 23:04 Фото: скриншот видео
28 июня в Кентау загорелся частный жилой дом. На место выехали пожарные ДЧС Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

По предварительной оценке, сгорело 90 кв. м.

Пресс-служба МЧС опубликовала видео процесса тушения пожара.

"Силами спасателей горение ликвидировано полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается. В кадре: Оксикулов Ерболат Начальник караула ПЧ-12 города Кентау. МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что при пожарах в трех городах Казахстана эвакуировали людей.

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Елена Беляева
МЧС РК Кентау Туркестанская область Пожар 2024 год
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