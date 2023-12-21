Стали известны подробности нападения волка на беременную женщину в Каркаралинске

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня в самой оживленной части города Каркаралы Карагандинской области. Хищное животное напало на 32-летную местную жительницу Арайлым, находящуюся на 3-ем месяце беременности. Ей чудом удалось отбиться, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказывает Арайлым, утром, примерно в 9:00 она возвращалась домой из школы, куда ранее отвела своего ребенка на занятия. В это время на нее напал волк. Видимо, он целился в шею, но попал в плечо. Сильный зверь попытался утащить жертву в укромное место, однако, к счастью, крики услышали полицейские. Они и отбили женщину от волка. Тот успел убежать.

"Я беременна и было очень страшно повстречать такого зверя. Он успел укусить меня в плечо, хорошо, что все обошлось. Он очень сильный и опасный. Хватка очень сильная. Я провожала ребенка в школу. Так обычно делаю, потому что мы боимся бродячих собак, а тут еще волк появился. Автобусов до школы нет", – рассказала о случившемся жительница Каркаралы Арайлым.

Фото из чатов Каркаралинска

На этом хищник не успокоился. Он растерзал несколько баранов в сараях местных жителей. Более того, попытался напасть еще на двух женщин. У всех троих пострадавших укусы рук и плеч. Им оказана помощь в больнице.

Фото из чатов Каркаралинска

"На уровне приемного покоя оказана вся необходимая медицинская помощь, данным пациентам введена антирабическая вакцина. Жизни пациенток ничего не угрожает, они отправлены на амбулаторное лечение", – рассказал заведующий клинико-диагностической поликлиники Каркаралинского района Карагандинской области Давлат Джабаров.

Пока писался этот материал, стало известно, полицейским удалось найти и ликвидировать волка.

Отметим, что вокруг Каркаралы множество лиственных и хвойных лесов, а так же горы. Почему дикий зверь вышел к людям, неизвестно. Возможно, этому способствовали сильные морозы и голод.