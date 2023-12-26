Автомобиль электриков сдуло в кювет в Костанайской области
Фото: скриншот видео
В Костанайской области непогода разыгралась не на шутку – в 103 населенных пунктах отсутствует электроэнергия, а автомобиль бригады электриков сдуло ветром с дороги, сообщает Zakon.kz.
Об этом alau.kz рассказал начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым.
Из-за неблагоприятных погодных условий на территории региона отсутствует электроэнергия в 103 населенных пунктах Амангельдинский, Алтынсаринский, Денисовский, Аулиекольский, Житикаринский, Мендыкаринский, Сарыкольский, Б. Майлина, Узункольский, Камыстинский, Федоровский районы и т. Рудный. В вышеуказанных населенных пунктах ведутся восстановительные работы.
"Ремонтировать что-либо в такую погоду сейчас и сложно, и опасно. Это обычные люди. Сейчас все внимание штаба ЧС обращено на недопущении гибели людей и ущерба здоровью", – сказал Кайрат Касым.
Ранее синоптики предупредили казахстанцев о резкой смене погоды на большей части территории страны. Подробности по ссылке.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript