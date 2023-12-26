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Автомобиль электриков сдуло в кювет в Костанайской области

Автомобиль электриков сдуло в кювет в Костанайской области Фото: скриншот видео
В Костанайской области непогода разыгралась не на шутку – в 103 населенных пунктах отсутствует электроэнергия, а автомобиль бригады электриков сдуло ветром с дороги, сообщает Zakon.kz.

Об этом alau.kz рассказал начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым.

Из-за неблагоприятных погодных условий на территории региона отсутствует электроэнергия в 103 населенных пунктах Амангельдинский, Алтынсаринский, Денисовский, Аулиекольский, Житикаринский, Мендыкаринский, Сарыкольский, Б. Майлина, Узункольский, Камыстинский, Федоровский районы и т. Рудный. В вышеуказанных населенных пунктах ведутся восстановительные работы.

"Ремонтировать что-либо в такую погоду сейчас и сложно, и опасно. Это обычные люди. Сейчас все внимание штаба ЧС обращено на недопущении гибели людей и ущерба здоровью", – сказал Кайрат Касым.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о резкой смене погоды на большей части территории страны. Подробности по ссылке.

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