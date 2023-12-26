Автомобиль электриков сдуло в кювет в Костанайской области

Фото: скриншот видео

В Костанайской области непогода разыгралась не на шутку – в 103 населенных пунктах отсутствует электроэнергия, а автомобиль бригады электриков сдуло ветром с дороги, сообщает Zakon.kz.

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