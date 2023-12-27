Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

КНБ: 18-летний житель ВКО задержан по подозрению в пропаганде терроризма

КНБ задержал 18-летнего религиозного радикала на востоке Казахстана Фото: gov.kz
27 декабря 2023 года Комитет национальной безопасности заявил Zakon.kz о задержании 18-летнего жителя Восточно-Казахстанской области по подозрению в пропаганде терроризма.

По информации комитета, в ходе следственных действий по месту жительства изъята религиозная литература.

"Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса".Пресс-служба КНБ

Стоит отметить, что задержанного ранее неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий, могущих привести к его уголовному преследованию.

"Ему объявлялось официальное предостережение. Несмотря на превентивные меры, он продолжил преступную деятельность".Пресс-служба КНБ

Иная информация, как добавили в КНБ, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.

Комитет национальной безопасности напоминает о рисках деструктивного влияния, особенно на молодежь, радикальной идеологии, распространяемой в социальных сетях.

"Рекомендовано воздерживаться от посещения интернет-ресурсов с экстремистским контентом, а родителям ответственно реагировать на интерес детей к радикальным сайтам".Пресс-служба КНБ

В сентябре 2023 года КНБ задержал религиозного радикала на западе Казахстана. Тогда мужчину подозревали в распространении в социальных сетях агитационных материалов международных террористических организаций.

Читайте также

"Унесенные ветром": в Бурабае разбились восемь машин
"Унесенные ветром": в Бурабае разбились восемь машин
Напавший на людей в Карагандинской области волк оказался бешеным
Напавший на людей волк в Карагандинской области оказался бешеным
Насмерть замерзли бабушка с внучкой в Костанайской области
Насмерть замерзли бабушка с внучкой в Костанайской области
Анастасия Московчук
КНБ Восточно-Казахстанская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Токаев посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга
Янтарную комнату, Петергоф и Павловский дворец посетил Токаев в Санкт-Петербурге
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: