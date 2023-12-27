КНБ: 18-летний житель ВКО задержан по подозрению в пропаганде терроризма
По информации комитета, в ходе следственных действий по месту жительства изъята религиозная литература.
"Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса".Пресс-служба КНБ
Стоит отметить, что задержанного ранее неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий, могущих привести к его уголовному преследованию.
"Ему объявлялось официальное предостережение. Несмотря на превентивные меры, он продолжил преступную деятельность".Пресс-служба КНБ
Иная информация, как добавили в КНБ, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.
Комитет национальной безопасности напоминает о рисках деструктивного влияния, особенно на молодежь, радикальной идеологии, распространяемой в социальных сетях.
"Рекомендовано воздерживаться от посещения интернет-ресурсов с экстремистским контентом, а родителям ответственно реагировать на интерес детей к радикальным сайтам".Пресс-служба КНБ
В сентябре 2023 года КНБ задержал религиозного радикала на западе Казахстана. Тогда мужчину подозревали в распространении в социальных сетях агитационных материалов международных террористических организаций.