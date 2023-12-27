В Жетысуской области незаконно брали деньги за хранение машин на штрафстоянке

Прокуратурой Панфиловского района приняты меры по предотвращению незаконного взимания денежных средств за хранение транспорта на штрафстоянке, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, на территории Панфиловского района сотрудниками полиции транспортные средства участников дорожного движения доставлялись на штрафстоянку, которая находилась в доверительном управлении у предпринимателя, бравшего 3 тыс. тенге в сутки за автомобиль.

"Согласно нормам закона специальные стоянки должны содержаться за счет местного бюджета и быть безвозмездными для граждан. По акту надзора прокуратуры отделом ЖКХ Панфиловского района договор с предпринимателем расторгнут, а также выделены средства из бюджета на временное хранение транспортных средств". Пресс-служба прокуратуры Жетысуской области

Уточняется, что на текущий момент денежные средства с владельцев автотранспорта не взимаются.

Ранее сообщалось, что бесплатная штрафстоянка появилась в Алматинской области.