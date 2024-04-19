62-летняя пенсионерка из Семея подрабатывала сутенершей в сауне

Женщина из Семея решила не мириться с маленькой пенсией и организовала секс-притон в сауне. "Лавочку" прикрыли сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе полиции Абайской области рассказали, что предприимчивая пенсионерка с каждого заказа получала в среднем от 15 до 25 тысяч тенге.

При обыске правоохранители изъяли денежные средства и другие вещественные доказательства. Кроме сводницы были задержаны еще 9 "жриц любви": три гражданки Казахстана и шесть из Узбекистана.

Всех поставили на оперативный учет.

"В отношении сводницы проводилось досудебное расследование по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса "Организация или содержание притонов для занятия проституцией". Пресс-служба ДП Абайской области

Пенсионерка получила по приговору суда два года лишения свободы условно с установлением пробационного контроля. В случае же нарушения условий пробации суд может отменить условное осуждение и заменить его реальным наказанием.

Об аналогичном случае сообщалось в конце 2023 года. Тогда на территории Сарыагашского района Туркестанской области по подозрению в сводничестве полицейские задержали 50-летнюю жительницу города Сарыагаш. Интим-услуги девушки оказывали в придорожной сауне.