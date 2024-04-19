Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

62-летняя пенсионерка из Семея подрабатывала сутенершей в сауне

62-летняя пенсионерка из Семея подрабатывала сутенершей в сауне, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 10:08 Фото: Zakon.kz
Женщина из Семея решила не мириться с маленькой пенсией и организовала секс-притон в сауне. "Лавочку" прикрыли сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе полиции Абайской области рассказали, что предприимчивая пенсионерка с каждого заказа получала в среднем от 15 до 25 тысяч тенге.

При обыске правоохранители изъяли денежные средства и другие вещественные доказательства. Кроме сводницы были задержаны еще 9 "жриц любви": три гражданки Казахстана и шесть из Узбекистана.

Всех поставили на оперативный учет.

"В отношении сводницы проводилось досудебное расследование по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса "Организация или содержание притонов для занятия проституцией".Пресс-служба ДП Абайской области

Пенсионерка получила по приговору суда два года лишения свободы условно с установлением пробационного контроля. В случае же нарушения условий пробации суд может отменить условное осуждение и заменить его реальным наказанием.

Об аналогичном случае сообщалось в конце 2023 года. Тогда на территории Сарыагашского района Туркестанской области по подозрению в сводничестве полицейские задержали 50-летнюю жительницу города Сарыагаш. Интим-услуги девушки оказывали в придорожной сауне.

Читайте также

&quot;Киелі мекен&quot;: бойцы &quot;Жас Сарбаз&quot; поддержали массовую экоакцию
"Киелі мекен": бойцы "Жас Сарбаз" поддержали массовую экоакцию
&quot;Ситуация грозит стать неуправляемой&quot;: в Казахстане вырос уровень контрабанды сигарет
"Ситуация грозит стать неуправляемой": в Казахстане вырос уровень контрабанды сигарет
Данияр Абулгазин направляет 1,5 миллиардов тенге на строительство домов в Костанайской области
Данияр Абулгазин направляет 1,5 миллиарда тенге на строительство домов в Костанайской области
Анастасия Московчук
Абайская область Семей 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Страна с самым большим населением
Названа страна с самым большим населением
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: