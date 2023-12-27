В Кокшетау главная елка города развалилась от сильного ветра

Новогодняя елка Кокшетау не выдержала сильных порывов ветра, обрушившихся на регион, и развалилась в преддверии официального зажжения на ней огней, сообщает Zakon.kz.

Днем 26 декабря главная елка города развалилась под порывами сильного ветра за несколько часов до официального мероприятия по зажжению на ней огней, передает 716kz.

Церемонию зажжения огней перенесли на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе акимата Кокшетау. Дополнительную информацию об этом обещали предоставить позднее.





Фото: 716kz





Накануне также из-за ветра и метели опрокинулась главная елка в Лисаковске. В городе порывы ветра достигали 30 метров в секунду. В непогоду, обрушившуюся на Костанайскую область, накануне также пропали 58-летняя жительница региона и ее 11-летняя внучка. Женщина с ребенком вышли из дома в селе Степное, чтобы доехать на попутке до Тобыла и пропали без вести. Тем временем, в Тобыле ураган снес крышу здания.