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Законодательство РК

КНБ: У жителя Семея нашли драгоценности Сакской эпохи

КНБ: У жителя Семея нашли драгоценности Сакской эпохи Фото: gov.kz
Департамент Комитета национальной безопасности по Абайской области 28 декабря 2023 года заявил о задержании жителя Семея. Его подозревают в незаконном обороте драгоценных изделий, представляющих историческую ценность, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Комитета, при обыске изъяты 4 золотых украшения общим весом 79 гр., относящиеся к Сакскому периоду и выполненные в зверином стиле.

КНБ: У жителя Семея нашли драгоценности Сакской эпохи

Фото: gov.kz

"Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 193 Уголовного кодекса, назначен ряд экспертиз".Пресс-служба КНБ РК

Также сказано, что иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

27 декабря 2023 года Комитет национальной безопасности заявил о задержании 18-летнего жителя Восточно-Казахстанской области по подозрению в пропаганде терроризма. В ходе следственных действий по месту жительства изъята религиозная литература.

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Анастасия Московчук
Абайская область КНБ Семей
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