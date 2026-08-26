Смерть Улданы Мырзуан: потерпевшая рассказала подробности трагедии

Пострадавшая при обрушении фасада дома в Астане Гульнар Калиева 26 августа 2026 года во время судебного процесса рассказала подробности случившейся трагедии, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам женщины, 8 ноября 2025 года она собралась со своей сестренкой Айнур пойти в магазин "Корзинка", и в это время начали падать кирпичи.

"Я не поняла сразу, что случилось. Одной рукой прикрыла голову, кирпичами зажало грудь. Я толком не могла говорить. Сестренки рядом нет. Из магазина вышли два парня, они вытащили меня из под завалов. Меня посадили перед дверью магазина. Я попросила их быстрее освободить сестренку, которая лежала под завалами кирпичей. Они хотели передвинуть меня поближе, но какая-то женщина громко закричала: "Не трогайте ее!", – рассказывает Калиева.

Женщина достала из своей сумочки телефон, позвонила брату и сообщила о ситуации.

"Они прибежали вместе с женой. Затем приехали две девушки-фельдшеры на скорой. Братишка подошел. И две девушки-фельдшеры подошли к сестренке. Однако почти сразу снова начали падать кирпичи. Я подумала – наверное, сестренка умерла. В это время одна из фельдшеров прикрыла голову и, как бы на корточках, приблизилась к магазину. Я услышала крик: "Улдана, кондер!". Сначала положили на носилки Улдану, и унесли. Вторым – братишку. А затем сестренку забрали на носилках. Меня повезли на скорой со вторым фельдшером в многопрофильную больницу №1 по улице Кошкарбаева. Когда приехали, фельдшер потеряла сознание, вторая фельдшер потеряла сознание. Ее завезли на каталке внутрь", – сообщила пострадавшая.

Когда Калиева уже находилась в коридоре больницы, одна женщина, представившись свекровью Улданы, начала расспрашивать. Через некоторое время пришел мужчина, который представился мужем Улданы и стал спрашивать, что случилось.

В завершение Калиева обратилась к суду, напомнив, что является потерпевшей, но про них почти забыли. Женщина сообщила, что не может работать из-за полученных травм, и попросила восстановить материальный, физический и моральный ущерб.

Ранее мы писали, что суд отклонил ходатайство защиты по делу о смерти Улданы Мырзуан.

Кроме того, защита требовала отвод судьи Меруерт Абаевой. В начале судебного заседания второй адвокат подсудимой Асхат Алимов попросил отложить процесс, поскольку, недавно вступив в дело, не успел ознакомиться с материалами и определить позицию защиты. Суд ходатайство отклонил, указав, что защитник может изучать материалы между заседаниями. После чего Алимов заявил возражение на действия судьи и попросил занести его в протокол.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.