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Пьяных подростков и водителей лишенных права управления выявили в Кокшетау

Пьяных подростков и водителей лишенных права управления выявили в Кокшетау Фото: zakon.kz
Полицейские проводят рейды по ночным заведениям Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Кокшетау проинформировали, что мобильные группы из числа сотрудников подразделений патрульной, ювенальной и службы участковых инспекторов полиции провели рейд по ночным развлекательным заведениям.

Для предупреждения фактов хулиганств, нарушений общественного порядка, распития и появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, принято решение усилить патрульные наряды, дислоцирующиеся вблизи кафе, компьютерных клубов и других мест концентрации молодежи. Дополнительно указанные территории патрулируют более 35 экипажей. Принятые меры способствовали тому, что преступлений около развлекательных заведений не зарегистрировано.

По словам первого заместителя начальника Управления полиции Кокшетау подполковника Жаната Шарипова, за последнюю неделю в областном центре пресечено свыше 680 правонарушений, более 500 из них допущены участниками дорожного движения. На улицах Кокшетау задержаны шесть пьяных водителей и пять водителей, лишенных права управления.

Подразделениями ювенальной полиции на улицах города и в заведениях установлено 35 подростков без сопровождения взрослых, три факта употребления алкоголя подростками и шесть фактов мелкого хулиганства.

В период новогодних праздников и выходных полицейские несут службу в усиленном режиме. Стражи порядка убедительно просят жителей региона соблюдать законодательство и не нарушить общественный порядок.

Ранее пьяный подросток сообщил о бомбе в ТЦ Петропавловска.

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