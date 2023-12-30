На 15 участках трасс ввели ограничение на движение

На 15 участках автодорог республиканского значения в 6 областях введено ограничение движения транспорта, сообщает Zakon.kz.

В Акмолинской области ограничение действует на 5 участках; Жамбылская область – 1 участок Жетысуская область – 1 участок; Карагандинская область – 6 участков; Павлодарская область – 1 участок; Улытауская область – 1 участок.

Ограничение действует для всех всех видов автотранспорта, сообщили в "КазАвтоЖол".

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 252 единиц техники и 429 человек.

С актуальной информацией можно ознакомиться по ссылке.

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