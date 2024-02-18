Двухэтажный дом почти полностью сгорел в коттеджном поселке близ Астаны

Крупный пожар произошел в частном двухэтажном доме в поселке Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Акмолинской области, пожар произошел 17 февраля 19:50.

"Площадь пожара 240 кв.м. До прибытия пожарного подразделения самоэвакиуровались три человека, из них один ребенок. В 22:45 пожар локализован, в 23:24 ликвидирован. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар тушили 18 человек личного состава, пять единиц техники области ДЧС.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в детском саду Семея. В тушении были задействованы 37 человек личного состава и 9 единиц техники.

