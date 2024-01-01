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Жилой дом загорелся в Атырау

Жилой дом загорелся в Атырау Фото: AtyrauOnline
Фасад жилой многоэтажки загорелся в новогоднюю ночь. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Первое сообщение о том, что в Атырау загорелся фасад одного из домов жилого комплекса появилось около четырех утра на первое января. Как сообщает Atyrau online, на место сразу же прибыли пожарные, жильцов дома эвакуировали, территорию вокруг оцепили.

Позднее заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев рассказал подробности произошедшего.

"Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Причины будут выясняться. По предварительным данным, причиной возгорания стали фейерверки", – сообщил Бисембиев.

Как отмечает канал, застройщиком жилого комплекса, в котором произошел пожар, является та же компания, что строила дома в Актау, где на неделе также загорелся фасад жилого дома.

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