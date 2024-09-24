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Законодательство РК

Автомобиль загорелся вблизи жилого дома в Актобе

пожар в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 18:08 Фото: пресс-служба МЧС РК
24 сентября вблизи одного из жилых домов по ул. Есет батыра в Актобе загорелся автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, благодаря спасателей горение было ликвидировано за 16 минут с момента вызова.

Как уточняется, жертв и пострадавших нет.


Ранее сообщалось, что в Алматы в подвале многоэтажки горела сауна.

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