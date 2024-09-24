Автомобиль загорелся вблизи жилого дома в Актобе

24 сентября вблизи одного из жилых домов по ул. Есет батыра в Актобе загорелся автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, благодаря спасателей горение было ликвидировано за 16 минут с момента вызова.

Как уточняется, жертв и пострадавших нет.





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