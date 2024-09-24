Автомобиль загорелся вблизи жилого дома в Актобе
Фото: пресс-служба МЧС РК
24 сентября вблизи одного из жилых домов по ул. Есет батыра в Актобе загорелся автомобиль, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, благодаря спасателей горение было ликвидировано за 16 минут с момента вызова.
Как уточняется, жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Алматы в подвале многоэтажки горела сауна.
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