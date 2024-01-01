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В новогоднюю ночь в ВКО произошло четыре пожара

пожар Фото: ДЧС ВКО
За сутки пожарные Восточно-Казахстанской области ликвидировали четыре пожара и эвакуировали 14 жителей, сообщает Zakon.kz.

Первый случай произошел 1 января около 12 часов ночи в селе Тарханка: по улице Иванова во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции перекрытия, кровли, стен хозпостройки, используемой под углярку, внутри которой горели 18 м³ дров.

пожар

Фото: ДЧС ВКО

Прибывшими огнеборцами пожар ликвидирован на площади 67 кв. м. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.


В тушении было задействовано 15 огнеборцев и три единицы техники.

В Усть-Каменогорске по улице Енисейская горели деревянные конструкции хозпостройки на площади 4 м² Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, поджог.

В поселке Опытное в Глубоковском районе по улице Солнечная во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции бани и углярки, выполненные одним блоком. Пожарные справились с огнем на площади 15 м². Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи.

пожар

Фото: ДЧС ВКО

1 января около 2 часов ночи в поселке Новая-Бухтарма в 5-этажном доме в квартире, расположенной на втором этаже, в помещении кухни горела мебель, личные вещи, бытовая техника. Пожарными подразделениями из зоны опасности эвакуированы 14 жителей.

пожар

Фото: ДЧС ВКО

Огонь ликвидирован на площади 10 м². Предварительные причины пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования; неосторожное обращение при курении в постели.

Также несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи стало причиной того, что жительница, 1971 года рождения, с признаками отравления угарным газом попала в медучреждение. Как оказалось, отравление произошло в жилом доме из-за трещины в дымоходе, а также его несвоевременной чистки. По словам пострадавшей, дымоход печи последний раз чистили 1,5 года назад.

Между тем, согласно правилам пожарной безопасности, дымовые трубы, дымоходы, элементы отопительных печей и систем очищаются непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона не реже:

  • одного раза в три месяца – для отопительных печей;
  • одного раза в два месяца – для печей и очагов непрерывного действия;
  • не реже одного раза в месяц – для кухонных плит, печей непрерывной (долговременной) топки.

Департамент по ЧС региона напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности:

  • Не перегружать электросеть.
  • Не допускать курения в жилых домах и квартирах, на балконах.
  • Быть осторожными с огнем.
  • Любая печь должна отвечать строгим противопожарным требованиям. Печь не должна примыкать плоскостью к деревянным (сгораемым) стенам или перегородкам.
  • Своевременно чистить дымоходы, следить за печами на протяжении всего отопительного времени. Обнаруженные в печи трещины и неполадки своевременно устранять.

Всего в новогоднюю ночь в ВКО на благо безопасности граждан дежурство несли 331 человек личного состава и 132 единицы техники ДЧС ВКО.

За прошедшие сутки 31 декабря сотрудники МЧС Казахстана совершили 163 выезда, из них на пожары и случаи горения – 94.

Мухит Турсынали
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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