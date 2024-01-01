В МЧС рассказали, сколько пожаров случилось в новогоднюю ночь

За прошедшие сутки 31 декабря сотрудники МЧС Казахстана совершили 163 выезда, из них на пожары и случаи горения 94, сообщает Zakon.kz.

На поисковые, аварийно-спасательные и другие работы пришлось 68 случаев. При которых спасли и эвакуировали 518 человек, из них 65 детей.

"МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки. Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий, необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния". МЧС РК

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В завершении года в Казахстана установилась непогода. За сутки силами МЧС РК было совершено 180 выездов, при которых спасли и эвакуировали 465 человек, из них 39 детей.