В МЧС рассказали, сколько пожаров случилось в новогоднюю ночь
Фото: gov.kz
За прошедшие сутки 31 декабря сотрудники МЧС Казахстана совершили 163 выезда, из них на пожары и случаи горения 94, сообщает Zakon.kz.
На поисковые, аварийно-спасательные и другие работы пришлось 68 случаев. При которых спасли и эвакуировали 518 человек, из них 65 детей.
"МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки. Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий, необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния".МЧС РК
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