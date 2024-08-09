За сутки ликвидировали четыре пожара в жилом секторе

Фото: Zakon.kz

За минувшие сутки, с 8 по 9 августа, пожарные МЧС ликвидировали четыре пожара в жилом секторе. Все они произошли в разных регионах, сообщает Zakon.kz.

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