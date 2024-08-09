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За сутки ликвидировали четыре пожара в жилом секторе

Возгорание, огонь, пожарная служба, пожарные, пожарный, пожар, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 07:58 Фото: Zakon.kz
За минувшие сутки, с 8 по 9 августа, пожарные МЧС ликвидировали четыре пожара в жилом секторе. Все они произошли в разных регионах, сообщает Zakon.kz.

По данным спасателей, возгорания произошли в следующих областях и регионах:

  • Актюбинская область, Иргизский р-н, село Иргиз — произошло загорание кровли частного жилого дома на площади 50 кв. м.
  • Костанайская область, город Житикара — в частном жилом доме в помещении веранды произошло загорание потолочного перекрытия на площади 3 кв. м.
  • ЗКО, Чингирлауский р-н, село Чингирлау — в частном жилом доме произошло загорание потолочного перекрытия, кровли, личных вещей и мебели на площади 94 кв. м.
  • Город Актобе, Алматинский р-н — произошло загорание гаража с переходом на крышу частного дома на общей площади 80 кв. м.

Силами МЧС все возгорания ликвидированы.

Пострадавших нет, причины инцидентов устанавливаются.

Ранее МЧС РК представило статистику возгораний легковых автомобилей за сутки.

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