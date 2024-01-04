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Оставила ребенка в такси: пропавшую трехлетнюю девочку нашли в Алматы

Пропавшую трехлетнюю девочку нашли в Алматы Фото: needpix
Трехлетнюю малышку, которую мать забыла в такси по дороге из села Умбеталы Жамбылского района в Алматы, нашли. Водитель машины привез ребенка в полицию, сообщает Zakon.kz.

Спящую девочку в неизвестной попутке оставила мать ребенка, когда добиралась из пригородного села в Алматы. Для поисков малышки женщина обратилась в полицию, информацию распространили волонтеры-поисковики в социальных сетях.

В среду, 3 января, волонтеры сообщили о завершении поисков.

"Поиски завершены, малышка найдена! Девочка жива, здорова и передана матери. Сегодня утром ее привез в полицию водитель машины, в которой мать оставила спящего ребенка", – сообщили волонтеры.

Как передает Kazinform, в полиции подтвердили информацию о завершении поисков.

Ранее в частном детском саду Актау рассказали подробности инцидента, в котором нянечка обварила кипятком малышку при купании.

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