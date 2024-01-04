В СКО мужчина скончался после застолья с друзьями

В селе Токсан би района имени Габита Мусрепова местный житель скончался после встречи с друзьями. По неподтвержденным данным, у него выявили разрывы внутренних органов, сообщает Zakon.kz.

Несколько сельчан, жителей Токсан би, распивали спиртные напитки. В процессе произошел конфликт, в результат которого скончался один из мужчин. По неофициальным данным, над погибшим было совершено насилие, сообщается, что это привело, в том числе, к разрывам внутренних органов, пишет Qazaqstan Media.

"Досудебным расследованием установлено, что трое мужчин распивали спиртные напитки. В ходе чего произошел конфликт, переросший в драку. В результате один из участников был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия". Пресс-служба департамента полиции СКО

Издание отмечает, что подробности конфликта и причины смерти погибшего сельчанина в полиции, а также в пресс-службе Управления здравоохранения региона не сообщили.

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