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В СКО мужчина скончался после застолья с друзьями

В СКО мужчина скончался после застолья с друзьями Фото: pixabay
В селе Токсан би района имени Габита Мусрепова местный житель скончался после встречи с друзьями. По неподтвержденным данным, у него выявили разрывы внутренних органов, сообщает Zakon.kz.

Несколько сельчан, жителей Токсан би, распивали спиртные напитки. В процессе произошел конфликт, в результат которого скончался один из мужчин. По неофициальным данным, над погибшим было совершено насилие, сообщается, что это привело, в том числе, к разрывам внутренних органов, пишет Qazaqstan Media.

"Досудебным расследованием установлено, что трое мужчин распивали спиртные напитки. В ходе чего произошел конфликт, переросший в драку. В результате один из участников был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия". Пресс-служба департамента полиции СКО

Издание отмечает, что подробности конфликта и причины смерти погибшего сельчанина в полиции, а также в пресс-службе Управления здравоохранения региона не сообщили.

28 декабря в Петропавловске убили семью: родителей и 17-летнего подростка. По горячим следам полицейские задержали двух подозреваемых в преступлении, а соседи рассказали подробности произошедшего.

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