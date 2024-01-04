Взрыв газа разрушил кафе в Уральске

Фото: Instagram/batysqaz_tjd

Ночью 4 января 2024 года в Уральске обрушилось двухэтажное здание кафе Rizyq в результате взрыва газа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

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