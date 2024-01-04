Взрыв газа разрушил кафе в Уральске
Фото: Instagram/batysqaz_tjd
Ночью 4 января 2024 года в Уральске обрушилось двухэтажное здание кафе Rizyq в результате взрыва газа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.
По данным ведомства, звонок о пожаре поступил в 02:07.
"По прибытии первого подразделения в 02:17 установили, что предварительно в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение здания на площади 110 м² с продолжительным горением на 25 м²".Пресс-служба ДЧС ЗКО
Пожар потушили в 02:40, проводится разбор завалов.
"Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в штабе ДЧС ЗКО организована работа горячей линии по номеру 8 (7112) 55-40-88".Пресс-служба ДЧС ЗКО
В акимате региона добавили, что на место прибыл аким Нариман Торегалиев.
Также отмечено, что есть пострадавшие.
"Обстоятельства произошедшего выясняются", – заключили в пресс-службе.
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