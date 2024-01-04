Взрыв в кафе Уральска: стало известно о двух погибших

Фото: Instagram/batysqaz_tjd

Два человека погибли в результате ночного взрыва в кафе в Уральске. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

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