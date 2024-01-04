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Взрыв в кафе Уральска: стало известно о двух погибших

Взрыв кафе в Уральске: стало известно о двух погибших Фото: Instagram/batysqaz_tjd
Два человека погибли в результате ночного взрыва в кафе в Уральске. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

По данным ведомства, на месте происшествия задействованы силы ДЧС ЗКО, полиции, местных исполнительных органов и скорой медицинской помощи.

Всего, как уточнили в ДЧС, свыше 110 человек и 30 единиц техники.

"Обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкций 6 человек, 5 из которых доставлены в медучреждения, один человек от госпитализации отказался. Также обнаружены двое погибших. Личности устанавливаются. Предположительно, под конструкциями могут находиться еще люди. Аварийно-спасательные работы продолжаются".Пресс-служба ДЧС ЗКО

Также отмечено, что организована работа горячей линии по номеру 8 (7112) 55-40-88.

Ночью 4 января 2024 года в двухэтажном здании кафе Rizyq предварительно в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение здания с последующим горением.

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