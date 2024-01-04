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Взрыв в кафе Уральска: стало известно о состоянии пострадавших

Взрыв в кафе Уральска: стало известно о состоянии пострадавших Фото: Instagram/batysqaz_tjd
Пострадавшим в результате взрыва, произошедшего ночью сегодня, 4 января 2024 года, в одном из кафе Уральска, оказывается соответствующая медицинская помощь. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе акимата Западно-Казахстанской области.

По их данным, двое мужчин и две женщины находятся в реанимации, один мужчина – в травматологическом отделении.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пять человек получают помощь врачебной бригады в многопрофильной городской больнице Уральска".Пресс-служба акимата ЗКО

Как отмечается, ситуация находится на контроле у акима региона Наримана Турегалиева, который ночью выезжал на место пожара и дал соответствующие поручения областному ДЧС и Управлению здравоохранения.

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В Уральске ночью 4 января 2024 года разрушилось двухэтажное здание кафе Rizyq в результате взрыва газа. На месте происшествия были найдены тела двух человек, пятеро были доставлены в больницу с различными травмами.

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Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в штабе ДЧС ЗКО организована работа горячей линии по номеру 8 (7112) 55-40-88.

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