Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как проходят поиски автобуса, провалившегося в воронку возле шахты в Павлодарской области

Как проходят поиски автобуса, провалившегося в воронку возле шахты в Павлодарской области Фото: Instagram/pavlodar_tjd
В Павлодарской области в поисково-спасательных работах на территории АО "Майкаинзолото", где ночью 4 января 2024 года автобус с людьми провалился в воронку возле шахты, задействованы 132 человека, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 января, рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

"Продолжается осыпание грунта с краев обвала... Всего на месте происшествия задействованы 132 человека и 29 единиц техники подразделений МЧС, РЦШ ПВАСС, местных исполнительных органов, АО "Майкаинзолото", полиции и скорой помощи", – говорится в сообщении.
Как проходят поиски автобуса, провалившегося в воронку возле шахты в Павлодарской области

Фото: gov.kz

Как отметили в МЧС, для безопасности задействованных спасателей проводятся подготовительные работы по принудительному спуску козырьков и прокладке съезда для работы тяжелой инженерной техники.

Как проходят поиски автобуса, провалившегося в воронку возле шахты в Павлодарской области

Фото: gov.kz

В ДЧС Павлодарской области показали, как проводят поисково-спасательные работы.

4 января 2024 года около 1:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.

Материал по теме

Провалились под землю: автобус с людьми до сих пор не могут найти в Павлодарской области

В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

Материал по теме

Названы имена двух погибших при падении автобуса в воронку в Павлодарской области

5 января аким Павлодарской области Асаин Байханов показал масштабы воронки. В этот же день стало известно, что полиция региона начала расследование по факту гибели спасателей на руднике АО "Майкаинзолото".

Читайте также

мужчина ударил кирпичом продавщицу магазина
"Схватил за волосы и требовал деньги": в Уральске продавца ударили кирпичом по голове
Полиция приступила к расследованию гибели спасателей на руднике
Провалились под землю: полиция приступила к расследованию гибели спасателей на руднике
Вагон с табачными изделиями на 808 млн пытались незаконно ввезти в Казахстан
Вагон с табачными изделиями на 808 млн пытались незаконно ввезти в Казахстан
Динара Халдарова
Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
советы, врач
Сколько времени алкоголь выводится из организма
авто на газе
Полицейские обратились к водителям из-за нововведения
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
популярные имена в Казахстане за 2023 год
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: