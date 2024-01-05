Как проходят поиски автобуса, провалившегося в воронку возле шахты в Павлодарской области

В Павлодарской области в поисково-спасательных работах на территории АО "Майкаинзолото", где ночью 4 января 2024 года автобус с людьми провалился в воронку возле шахты, задействованы 132 человека, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 января, рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

"Продолжается осыпание грунта с краев обвала... Всего на месте происшествия задействованы 132 человека и 29 единиц техники подразделений МЧС, РЦШ ПВАСС, местных исполнительных органов, АО "Майкаинзолото", полиции и скорой помощи", – говорится в сообщении.

Фото: gov.kz

Как отметили в МЧС, для безопасности задействованных спасателей проводятся подготовительные работы по принудительному спуску козырьков и прокладке съезда для работы тяжелой инженерной техники.

Фото: gov.kz

В ДЧС Павлодарской области показали, как проводят поисково-спасательные работы.

4 января 2024 года около 1:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.

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В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

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5 января аким Павлодарской области Асаин Байханов показал масштабы воронки. В этот же день стало известно, что полиция региона начала расследование по факту гибели спасателей на руднике АО "Майкаинзолото".