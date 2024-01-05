Как проходят поиски автобуса, провалившегося в воронку возле шахты в Павлодарской области
Об этом сегодня, 5 января, рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
"Продолжается осыпание грунта с краев обвала... Всего на месте происшествия задействованы 132 человека и 29 единиц техники подразделений МЧС, РЦШ ПВАСС, местных исполнительных органов, АО "Майкаинзолото", полиции и скорой помощи", – говорится в сообщении.
Фото: gov.kz
Как отметили в МЧС, для безопасности задействованных спасателей проводятся подготовительные работы по принудительному спуску козырьков и прокладке съезда для работы тяжелой инженерной техники.
Фото: gov.kz
В ДЧС Павлодарской области показали, как проводят поисково-спасательные работы.
4 января 2024 года около 1:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.
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В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.
5 января аким Павлодарской области Асаин Байханов показал масштабы воронки. В этот же день стало известно, что полиция региона начала расследование по факту гибели спасателей на руднике АО "Майкаинзолото".