Полицейского освободили от должности из-за дела "жены замакима" в Талдыкоргане

В соцсетях распространилось видео разговора якобы между двумя полицейскими. Сотрудник полиции хотел по закону оформить жену одного из заместителей акима Жетысуской области за нарушение ПДД, но ему позвонил полковник и потребовал отпустить виновную женщину, сообщает Zakon.kz.

Чем завершилась ситуация неизвестно, однако в пресс-службе ДП региона заявили, что начали проверку по данному делу, по результатам которой уже принято решение.

"По указанному факту с назначением необходимых экспертиз проведено служебное расследование. По его результатам руководитель ОМПС городской полиции освобожден от занимаемой должности. Также до личного состава доведено требование о строгом соблюдении "принципа нулевой терпимости" ко всем правонарушениям". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Отметим, что в середине ноября все руководство ДП Жетысуской области уволили после скандала с изнасилованием.

