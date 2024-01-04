Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Полицейского освободили от должности из-за дела "жены замакима" в Талдыкоргане

полицейский Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространилось видео разговора якобы между двумя полицейскими. Сотрудник полиции хотел по закону оформить жену одного из заместителей акима Жетысуской области за нарушение ПДД, но ему позвонил полковник и потребовал отпустить виновную женщину, сообщает Zakon.kz.

Чем завершилась ситуация неизвестно, однако в пресс-службе ДП региона заявили, что начали проверку по данному делу, по результатам которой уже принято решение.

"По указанному факту с назначением необходимых экспертиз проведено служебное расследование. По его результатам руководитель ОМПС городской полиции освобожден от занимаемой должности. Также до личного состава доведено требование о строгом соблюдении "принципа нулевой терпимости" ко всем правонарушениям". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Отметим, что в середине ноября все руководство ДП Жетысуской области уволили после скандала с изнасилованием.

Читайте также

аэропорт
Казахстанские пилоты благополучно посадили самолет в Лондоне, несмотря на шторм
штраф
"Караганды Жарык" оштрафовали на сумму около пяти миллионов тенге
Названы имена двух погибших при падении автобуса в воронку в Павлодарской области
Названы имена двух погибших при падении автобуса в воронку в Павлодарской области
Елена Беляева
Жетысуская область Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
советы, врач
Сколько времени алкоголь выводится из организма
Денежный гороскоп-2024 для всех знаков зодиака
Денежный гороскоп-2024 для всех знаков зодиака
Экс-главу "Алматыэлектротранс" объявили в розыск
Экс-главу "Алматыэлектротранса" объявили в розыск
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: