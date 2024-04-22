Подозреваемый в убийстве женщины ранил полицейского – погоня в Актобе попала на видео

В соцсетях 22 апреля распространят видео с большим количеством полицейских машин, мчащихся по дороге в Актобе. В полиции рассказали, что произошло, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, это была погоня за подозреваемым в убийстве.

"22 апреля рано утром в одной из квартир по ул. Маресьева обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. При задержании подозреваемый оказал активное сопротивление, ранил полицейского и скрылся на автомашине", – прокомментировали в ДП Актюбинской области.

Во время преследования подозреваемый столкнулся с несколькими машинами, и на автодороге Актобе – Болгарка машина перевернулась.

"Подозреваемый задержан. По факту убийства начато досудебное расследование", – сообщили в ДП.

В Шымкенте 27 февраля вынесли приговор по убийству женщины в квартире. Мужчина задушил ее шнурками от кроссовок. Его приговорили к 10 годам.