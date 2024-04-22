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Подозреваемый в убийстве женщины ранил полицейского – погоня в Актобе попала на видео

Убийство в Актобе, ранение полицейского, погоня, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 14:51 Фото: pexels
В соцсетях 22 апреля распространят видео с большим количеством полицейских машин, мчащихся по дороге в Актобе. В полиции рассказали, что произошло, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, это была погоня за подозреваемым в убийстве.

"22 апреля рано утром в одной из квартир по ул. Маресьева обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. При задержании подозреваемый оказал активное сопротивление, ранил полицейского и скрылся на автомашине", – прокомментировали в ДП Актюбинской области.

Во время преследования подозреваемый столкнулся с несколькими машинами, и на автодороге Актобе – Болгарка машина перевернулась.

"Подозреваемый задержан. По факту убийства начато досудебное расследование", – сообщили в ДП.

В Шымкенте 27 февраля вынесли приговор по убийству женщины в квартире. Мужчина задушил ее шнурками от кроссовок. Его приговорили к 10 годам.

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