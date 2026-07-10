Ночные разборки в Мангистау едва не закончились убийством: двое тяжело ранены

Вооруженный конфликт вспыхнул в Мангистауской области: в селе Акшукыр в результате стрельбы тяжело ранены двое мужчин, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона уточнили, что двое молодых мужчин были госпитализированы с огнестрельными ранениями 9 июля 2026 года.

Теперь по данному факту возбуждены уголовные дела по признакам покушения на убийство, хулиганства, а также незаконного ношения и сбыта холодного оружия.

Полицейскими предварительно установлены обстоятельства произошедшего: в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны участники конфликта.

"В настоящее время четверо подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Жертв нет". Пресс-служба ДП Мангистауской области

Днем ранее, 8 июля, в одном из развлекательных заведений Актау словесная перепалка между посетителями едва не закончилась трагедией. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил оппоненту прямо в лицо из сигнального устройства.