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Происшествия

Ночные разборки в Мангистау едва не закончились убийством: двое тяжело ранены

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 11:06 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вооруженный конфликт вспыхнул в Мангистауской области: в селе Акшукыр в результате стрельбы тяжело ранены двое мужчин, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона уточнили, что двое молодых мужчин были госпитализированы с огнестрельными ранениями 9 июля 2026 года.

Теперь по данному факту возбуждены уголовные дела по признакам покушения на убийство, хулиганства, а также незаконного ношения и сбыта холодного оружия.

Полицейскими предварительно установлены обстоятельства произошедшего: в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны участники конфликта.

"В настоящее время четверо подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Жертв нет".Пресс-служба ДП Мангистауской области

Днем ранее, 8 июля, в одном из развлекательных заведений Актау словесная перепалка между посетителями едва не закончилась трагедией. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил оппоненту прямо в лицо из сигнального устройства.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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