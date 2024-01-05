Семья оказалась заблокирована в горящем автомобиле под Темиртау: двое детей находятся в тяжелом состоянии

Мужчина и двое его маленьких детей, годовалый и трех лет, оказались заперты в горящем автомобиле под Темиртау. Семью удалось спасти, но дети получили сильнейшие ожоги, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль загорелся в поселке Актау, близ Темиртау, когда в нем находились мужчина и двое его детей. Заблокированные двери не давали выбраться наружу пострадавшим, из-за чего они получили тяжелейшие травмы, пишет E-Karaganda.

"Двери автомобиля заблокировались из-за короткого замыкания, и отец с детьми были заперты внутри. После ужасающего пожара в Центральную больницу Темиртау были доставлены дети, родившиеся в 2020 и 2022 годах, с ожогами". Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Через время малышей перевели в областную детскую больницу, где врачи рассказали подробнее о состоянии маленьких пациентов.

"При поступлении детей немедленно поместили в отделение реанимации, где они до сих пор находятся. Проведена первичная хирургическая обработка ожоговых поверхностей. Отмечается проведение инфузионной и антибактериальной терапии. На обожженных областях образовался некротический струп, который, как ожидается, будет удален в следующую неделю". Пресс-служба детской областной больницы Карагандинской области

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