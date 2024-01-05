100 км гнались полицейские за водителем по закрытой трассе в Карагандинской области

100 км шла погоня за водителем, не подчинившимся требованиям полицейских в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на закрытом участке автодороги "Алматы – Екатеринбург" между Карагандой и городом Балхаш, сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области. На этом участке действовал пост из числа сотрудников местной полицейской службы, административной полиции отдела полиции Шетского района и батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области.

"При несении службы по обеспечению дорожной безопасности 27-летний водитель внедорожника Toyota Highlander, следовавшего со стороны Балхаша, проигнорировав требования полицейских, выехал на встречную полосу и продолжил движение в сторону Караганды. Командир взвода батальона патрульной полиции А. Накипбеков и старший инспектор ОП Шетского района Д. Акимбаев на служебной автомашине стали преследовать нарушителя. Однако водитель внедорожника препятствовал обгону и тем самым создавал аварийную ситуацию", – говорится в сообщении полиции.



Также сообщается, что дополнительным нарядом через 100 км вблизи села Жумабек Абайского района автомобиль Toyota Highlander был остановлен. Но и после принудительной остановки водитель на законные требования сотрудников открыть дверь и выйти никак не реагировал. Он вышел из салона авто, когда полицейские предупредили, что откроют дверь принудительно. При этом продолжал оказывать неповиновение, и к водителю был применен прием самбо.





"Нарушителя доставили в ОП Шетского района. В отношении него были составлены административные протоколы по трем статьям КоАП РК – за выезд на встречную сторону движения, создание аварийной ситуации, невыполнение законных требований об остановке транспортного средства сотрудников органов внутренних дел", – отмечается в сообщении.

Сейчас водителя суд уже оштрафовал на 10 МРП (36 920 тенге) по части 1 статьи 606 КоАП РК. Также ему грозит наказание в виде административного ареста до 15 суток и лишение водительских прав на шесть месяцев.

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