Полицейские сопроводили около тысячи автомобилей по закрытой трассе в Карагандинской области

В полиции сообщили, что в Карагандинской области из-за осадков и ограничения движения полицейские за ночь сопроводили около тысячи автомобилей до места назначения, передает Zakon.kz.

"Из-за дождя с переходом в снег на автодороге республиканского значения Алматы – Екатеринбург по направлению Караганда – Аксу – Аюлы ограничили движение для всех видов автотранспорта. В связи с чем на выезде из областного центра образовался затор из 500 автомашин. Сотрудниками батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области организовано их сопровождение до места назначения", – говорится в сообщении.





В полиции также сообщили, что в других областях не менее напряженная ситуация. Так, в ВКО третий день подряд вводятся ограничения движения по нескольким трассам областного и республиканского значения, которые сохраняются и до настоящего времени. Участки трассы Усть-Каменогорск – Алтай и Таргын – Самарское закрыты из-за метели и нулевой видимости.

"Поступила просьба о помощи от водителя большегруза, у которого при подъеме в гору перевернулся груженый прицеп, перекрыв движение на дороге. Сотрудники полиции совместно с дорожными службами провели спасательную операцию. Одновременно правоохранители обеспечивали безопасность других участников дорожного движения. Длились мероприятия больше 3 часов и закончились лишь глубокой ночью, после чего водитель поблагодарил полицейских и дорожные службы и продолжил свой путь", – отметили в полиции.

В Абайской области плохая видимость и сплошные переметы, гололед – такие погодные условия сложились в Бородулихинском, Жарминском и Аягозском районах. На этих автодорогах стражи порядка совместно с дорожными службами организовали движение транспорта колоннами для предупреждения заторов. За ночь помощь была оказана трем водителям большегрузов.

В ЗКО ситуация на участке автодороги областного значения Чапай – Жангала – Сайхын стабильна и находится на контроле. 9 февраля здесь в результате интенсивного таяния снега произошел перелив талых вод на малом участке дороги. На дороге ведутся ремонтные работы. На данном участке автодороги выставлен пост и организовано круглосуточное дежурство сотрудниками полиции Жангалинского района. Автомашины проезжают данный участок дороги в объезд. Участок дороги закрыт на время восстановительных работ.

В Костанайской области дорожную безопасность на закрытых участках дорог обеспечивали патрульные полицейские и участковые инспекторы. Благодаря заблаговременной работе по предупреждению граждан об ограничении движения скоплений автомашин на этих постах нет. По состоянию на 11 февраля в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение для всех видов транспорта на 252-335 километре республиканской автодороги А-16 Жезказган – Петропавловск.





В Улытауской области сотрудники роты патрульной полиции Департамента полиции области осуществляли разъяснительную работу по безопасности движения в ночное время на открытых участках дорог. На закрытом участке автодороги Есиль –Петропавловск – Аркалык сотрудники полиции установили блокпосты.

В Актюбинской области в настоящее время ситуация на участке автодороги республиканского значения Самара – Шымкент стабильна и находится на контроле. В Хромтауском районе установлен специальный пост полиции, сотрудники роты патрульной полиции круглосуточно дежурят.

В СКО метеорологическая обстановка в ночь с 10 на 11 февраля стабильная. Наряды батальона патрульной полиции и дежурные участковые инспекторы полиции несут службу в штатном режиме; патрулируют трассы, населенные пункты, обеспечивая общественный порядок и дорожную безопасность. Внештатных ситуаций, требующих экстренного реагирования, не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что в нескольких областях РК ограничено движение на 12 участках автодорог республиканского значения.