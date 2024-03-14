Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы

Крупный пожар 14 марта произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, в 20:24 силы и средства ДЧС Алматы по вызову выехали по адресу: Бостандыкский район, ул. Байтурсынова.

"По прибытии в 20:32 первых подразделений СПЧ№ 1 обнаружено открытое горение квартиры на втором этаже двухэтажного здания. Угрозы распространения на соседние здания не было. Введены пожарные стволы на тушение и защиту смежных помещений, пожарные автоцистерны оперативно установлены на водоисточники, обеспечена бесперебойная подача воды", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тушение пожара осложнялось низкой степенью огнестойкости здания.

Огонь локализовали в 21:43. Пожарные не допустили распространение огня на соседние квартиры второго этажа и офисные помещения.



Пожар ликвидировали в 22:21. Площадь пожара составила 200 кв. м.

Ранее сообщалось о другом пожаре. 13 марта в Кокшетау произошел пожар в частном жилом доме. Площадь пожара составила 180 кв. м.