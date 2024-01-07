60 человек эвакуировали после пожара из батутного центра в Кокшетау

Экстренно выводить детей и взрослых пришлось из-за пожара в развлекательном центре. У пожарных ушло около часа, чтобы справиться с пламенем, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел в батутном центре по улице Абая в Кокшетау. По информации ДЧС, огонь вспыхнул в помещении сауны. Пламенем охватило 60 квадратных метров. Около часа понадобилось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар.





"До приезда пожарных подразделений персоналом по лестничному маршу эвакуировано 40 человек, из них 22 ребенка, пожарными подразделениями эвакуировано 20 человек, из них 8 детей. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

Ранее сообщалось о пожаре в Щучинске. Возгорание произошло в двухэтажном четырехквартирном жилом доме. Огонь унес жизни двух человек.