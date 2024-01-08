Пожар в батутном центре Кокшетау: причем тут сауна?

7 января 2024 года в Кокшетау, в здании, где располагается батутный центр "Сальто", произошел пожар в помещении сауны. Из здания эвакуировали 60 человек, передает корреспондент Zakon.kz.

"7 января текущего года в ЦОУ поступило телефонное сообщение, что по улице Абая 116а в батутном центре "Сальто" виден дым. Незамедлительно на место пожара направили 12 единиц техники и 40 человек личного состава. По прибытию сообщение подтвердилось, горела сауна на площади 60 кв.м.", - сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.

Пожар был локализован в 17:30 и ликвидирован в 17:53. До приезда пожарных персонал батутного центра самостоятельно эвакуировали 40 человек, из них 22 детей. Сотрудниками ДЧС спасены еще 20 посетителей, в том числе восемь детей. Жертв и пострадавших нет.

В административном здании, где произошло ЧП, работают несколько арендаторов: батутный центр "Сальто", сауна и Центр национального тенниса. Сам пожар произошел в сауне, а дым почувствовали соседи по помещению.

"Мы почувствовали запах дыма и сразу же сработала сигнализация. Всех посетителей вывели на улицу. Понятия не имеем, что у них произошло, но как говорят, загорелась проводка. Руководства разные, а здание одно. Хозяин сауны вроде бы не местный, а из Астаны", - сказал администратор батутного центра.

Корреспондент Zakon.kz. пытался связаться с руководством, где произошел сам пожар, но сотрудники сауны отказались комментировать и давать контакты.

"Они под проверку не попадали и ранее их не проверяли, так как действовал мораторий. Законом было запрещено проверять. На них наложат административный штраф", - прокомментировали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.

Анастасия в тот день пришла с сыном в батутный центр. По ее словам, сам пожар не видели, только почувствовали запах.





"Администрация "Сальто" молодцы, за пять минут вывели всех посетителей. Шутили с детишками, они даже понимали, что происходит и почему мы уходим. Хорошо, что все обошлось без страшных последствий. Надеюсь, теперь каждый предприниматель будет соблюдать правила пожарной безопасности и проходить необходимые проверки", - говорит посетительница.

Между тем, другие кокшетаусцы, развлекавшиеся в тот день в батутном центре, писали в соцсетях о том, что ничего страшного не произошло, "больше паники" навели.

Фото: скрин

Однако отсутствие открытого огня не означает, что опасности нет. Задымление не менее опасно. Сотрудники пожарной службы предупреждают, что угарный газ - это яд быстрого действия, который не имеет ни цвета, ни запаха. Человек не чувствует его присутствие в воздухе. Одним из основных признаков поступления угарного газа в организм является головокружение и головная боль. Если его концентрация в воздухе достигает 1,2% и более, то смерть наступает уже через 3 минуты. Он переносится быстро на значительные расстояния, а также может накапливаться в непроветриваемых помещениях.