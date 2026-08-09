Огонь охватил сауну в Караганде: появились подробности

Пожар произошел в парильном помещении сауны на первом этаже трехэтажного здания в районе имени Казыбек би Караганды, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь охватил деревянную обшивку на площади 10 кв. м. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание, не допустив его распространения.

В результате пожара никто не пострадал.

Причину возгорания устанавливают.

Ранее сообщалось, что со 2 по 9 августа в Казахстане зафиксировали 47 лесных пожаров.