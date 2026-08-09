Огонь охватил сауну в Караганде: появились подробности
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пожар произошел в парильном помещении сауны на первом этаже трехэтажного здания в районе имени Казыбек би Караганды, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, огонь охватил деревянную обшивку на площади 10 кв. м. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание, не допустив его распространения.
В результате пожара никто не пострадал.
Причину возгорания устанавливают.
Ранее сообщалось, что со 2 по 9 августа в Казахстане зафиксировали 47 лесных пожаров.
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