Общество

Цена жизни 125 млн тенге: казахстанец утопил жену из-за бизнеса

Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области осудили мужчину за убийство жены из корыстных побуждений, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе уголовного суда региона 30 марта 2026 года рассказали, что у осужденного и его жены был длительный конфликт из-за бизнеса – принадлежности коммерческого предприятия стоимостью свыше 125 миллионов тенге. Жена решила развестись. И подсудимый испугался за свое положение в будущем, так как ТОО было в индивидуальной собственности супруги и в случае расторжения брака разделу не подлежало.

"В середине августа 2024 года, действуя из корыстных побуждений, К. задался преступным умыслом на убийство супруги путем инсценировки несчастного случая на воде, чтобы в порядке наследования завладеть зарегистрированным на ее имя ТОО и получить материальную выгоду", – сообщили в суде.

В городе Аксу подсудимый с женой направился вверх по течению на протоке реки Михайловна. Когда супруга села на край лодки, он резким движением качнул судно. Женщина потеряла равновесие и упала в воду.

"После чего К. схватил ее за волосы, стал удерживать под водой, не давая возможности всплыть на поверхность... ... Вследствие противоправных действий подсудимого Е. скончалась на месте от механической асфиксии", – продолжили в суде.

В суде подсудимый вину в совершении убийства из корыстных побуждений не признал, он и его адвокаты просили вынести оправдательный приговор.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

В Карагандинской области в марте 2026-го мужчина убил женщину с дочкой и покончил с собой.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахстанец распространил интимные фото жены и поплатился свободой
10:43, 05 сентября 2024
Казахстанец распространил интимные фото жены и поплатился свободой
Ссора в парке из-за сигареты обернулась убийством: казахстанца посадили на 20 лет
13:27, 03 декабря 2025
Ссора в парке из-за сигареты обернулась убийством: казахстанца посадили на 20 лет
Ударил ножом 9 раз, чтобы "напугать": на 10 лет посадили казахстанца за попытку убить бывшую жену
15:18, 06 ноября 2025
Ударил ножом 9 раз, чтобы "напугать": на 10 лет посадили казахстанца за попытку убить бывшую жену
